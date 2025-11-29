İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Formula 1
    • 29 noyabr, 2025
    • 23:34
    Formula 1 üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk pilləni avstraliyalı pilot, "McLaren" komandasının üzvü Oskar Piastri tutub.

    Təsnifat mərhələsinin nəticələrinə görə, Piastrinin "McLaren"dəki komanda yoldaşı, britaniyalı Lando Norris ikinci yerdə qərarlaşıb. Üçüncü yerin sahibi isə "Red Bull" komandasından niderlandlı Maks Ferstappendir.

    Qeyd edək ki, əsas yarış noyabrın 30-da Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

