Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов.

Как сообщает Report, соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из "Рейсинг Буллс", который впервые поднялся на подиум в дебютном сезоне в "Формуле-1".

Отметим, что следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце.