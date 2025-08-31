    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

    Формула 1
    • 31 августа, 2025
    • 18:56
    Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов Формулы-1

    Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов.

    Как сообщает Report, соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

    Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из "Рейсинг Буллс", который впервые поднялся на подиум в дебютном сезоне в "Формуле-1".

    Отметим, что следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце. 

    Формула 1   Гран-при Азербайджана   Оскар Пиастри  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Последние новости

    20:06

    В поселке Бина произошел пожар в теплице

    Происшествия
    19:55

    Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежом

    Другие страны
    19:35

    Посольство Британии в Египте временно закрылось

    Другие страны
    19:35

    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два раза

    Экология
    19:10

    Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

    В регионе
    19:06

    Премьер Лига: "Карабах" одержал первую победу в текущем сезоне

    Футбол
    18:56

    Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

    Формула 1
    18:49

    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке побережья в Бильгя

    Экология
    18:47

    Зеленский после разговора с Сырским анонсировал новые удары вглубь России

    Другие страны
    Лента новостей