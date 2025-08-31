Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Формула 1
- 31 августа, 2025
- 18:56
Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов.
Как сообщает Report, соревнования проходили на автодроме в Зандворте.
Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из "Рейсинг Буллс", который впервые поднялся на подиум в дебютном сезоне в "Формуле-1".
Отметим, что следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце.
