"Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub
Formula 1
- 31 avqust, 2025
- 18:48
"Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, "Maklaren" pilotu Oskar Piastri bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
"Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci yeri tutub.
"Racing Bulls"dan İsak Hadyar üçüncü olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi 19-21 sentyabr aralığında gerçəkləşəcək.
