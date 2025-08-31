    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    "Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    • 31 avqust, 2025
    • 18:48
    Formula 1 üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    "Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub. 

    "Report"un məlumatına görə, "Maklaren" pilotu Oskar Piastri bütün rəqiblərini qabaqlayıb. 

    "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci yeri tutub. 

    "Racing Bulls"dan İsak Hadyar üçüncü olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi 19-21 sentyabr aralığında gerçəkləşəcək.

    Formula 1   Azərbaycan qran prisi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

    Son xəbərlər

    19:52

    Böyük Britaniya Misirdəki səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    19:48

    Bakının Binə qəsəbəsində istixana yanır

    Hadisə
    19:25

    ETSN: Bakı və Abşeronda havada tozun miqdarı normadan 2 dəfə artıqdır

    Ekologiya
    19:20

    Ermənistan və Pakistan diplomatik əlaqələr quracaqlar

    Region
    19:09

    Putin Paşinyanla görüşdə müzakirə üçün məsələlərin yığılıb qaldığını deyib - YENİLƏNİB

    Region
    19:01

    Merts: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi uzun müddət davam edə bilər

    Digər ölkələr
    18:53

    Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsüm ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:50

    AFFA rəsmisi "UEFA Diploma in Football and Leadership Management" təhsil proqramını uğurla başa vurub

    Futbol
    18:48

    "Formula 1" üzrə Niderland Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti