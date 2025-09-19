Первая свободная практика гонки в Баку возобновлена после остановки из-за обломков поребрики

Первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1 продолжилась в пятницу после остановки из-за наличия обломков поребрики на треке.

Как сообщает Report, маршалы быстро очистили трассу от обломков.

Пока лучшее время в первой практике показал пило McLaren Ландо Норрис.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.