Первая свободная практика гонки в Баку возобновлена после остановки из-за обломков поребрики
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 13:17
Первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1 продолжилась в пятницу после остановки из-за наличия обломков поребрики на треке.
Как сообщает Report, маршалы быстро очистили трассу от обломков.
Пока лучшее время в первой практике показал пило McLaren Ландо Норрис.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
