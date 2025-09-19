Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam etdirilib
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 13:09
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam etdirilib.
"Report"un məlumatına görə, müvəqqəti dayanmaya səbəb olan trasın üzərində aşkarlanan maneə aradan qaldırılıb.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
