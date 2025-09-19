İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam etdirilib

    Formula 1
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:09
    Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam etdirilib

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam etdirilib.

    "Report"un məlumatına görə, müvəqqəti dayanmaya səbəb olan trasın üzərində aşkarlanan maneə aradan qaldırılıb.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Первая свободная практика гонки в Баку возобновлена после остановки из-за обломков поребрики
    First Formula 1 free practice resumes after curb debris stops session

