Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Пьер Гасли: Нужно найти лучший способ сосредоточиться на гонке

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 14:24
    Пьер Гасли: Нужно найти лучший способ сосредоточиться на гонке

    На гонках всегда шумно, однако необходимо найти лучший способ сосредоточиться на предстоящем этапе Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды Alpine Пьер Гасли на пресс-конференции в Баку.

    По его словам, несмотря на сложности, он старается показывать достойные результаты на каждом этапе.

    "Конечно, на гонках всегда есть шум и суматоха. Но нельзя позволять этому влиять на тебя", - заявил Гасли.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября. 

    Пьер Гасли Формула-1 конференция
    "Alpin" komandasının pilotu: "Həftəsonu yarışa fokuslanmağın ən yaxşı yolunu tapmalıyıq"
    Pierre Gasly: ​​Necessary to find better way to focus on race

    Последние новости

    15:26

    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Финансы
    15:24

    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

    Другие страны
    15:18

    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:15

    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Финансы
    15:14

    ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты

    Финансы
    15:11

    Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%

    Энергетика
    15:08

    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    14:55

    Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    14:53
    Фото

    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

    Культура
    Лента новостей