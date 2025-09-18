Пьер Гасли: Нужно найти лучший способ сосредоточиться на гонке

На гонках всегда шумно, однако необходимо найти лучший способ сосредоточиться на предстоящем этапе Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды Alpine Пьер Гасли на пресс-конференции в Баку.

По его словам, несмотря на сложности, он старается показывать достойные результаты на каждом этапе.

"Конечно, на гонках всегда есть шум и суматоха. Но нельзя позволять этому влиять на тебя", - заявил Гасли.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.