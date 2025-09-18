İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:58
    Alpin komandasının pilotu: Həftəsonu yarışa fokuslanmağın ən yaxşı yolunu tapmalıyıq
    Pyer Qasli

    Həftəsonu yarışa fokuslanmağın ən yaxşı yolunu tapmalıyıq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Alpin" komandasının pilotu Pyer Qasli deyib. 

    Bakıdakı yarışdan əvvəl mətbuat konfransına qatılan sürücü qarşılaşdığı çətinliklərə baxmayaraq, bütün mərhələlərdə yaxşı nəticə üçün çalışdığını söyləyib: 

    "Təbii ki, yarışlarda həmişə səs-küy və gurultu olacaq. Amma bunun sənə təsir etməsinə imkan verməməlisən".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında keçiriləcək.

    Пьер Гасли: Нужно найти лучший способ сосредоточиться на гонке
    Pierre Gasly: ​​Necessary to find better way to focus on race

