Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики

Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Мексики.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лидеров замкнул его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Основная гонка пройдет в ночь на 27 октября по бакинскому времени, старт запланирован на 00:00.