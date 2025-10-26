Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub
Formula 1
- 26 oktyabr, 2025
- 03:19
"McLaren" pilotu britaniyalı Lando Norris 2025 mövsümü "Formula 1" avtomobil yarışları üzrə dünya çempionatının 20-ci mərhələsi olan Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub.
"Report"un məlumatına görə, yarışlar "Rodriges qardaşları" avtodromunda keçirilir.
İkinci yeri "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler tutub. Liderlərin üçlüyünü onun komanda yoldaşı, britaniyalı Luis Hemilton tamamlayıb.
Əsas yarış Bakı vaxtı ilə 27 oktyabr gecəsi keçiriləcək. Start saat 00:00-a planlaşdırılıb.
