İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    Formula 1
    • 26 oktyabr, 2025
    • 03:19
    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    "McLaren" pilotu britaniyalı Lando Norris 2025 mövsümü "Formula 1" avtomobil yarışları üzrə dünya çempionatının 20-ci mərhələsi olan Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışlar "Rodriges qardaşları" avtodromunda keçirilir.

    İkinci yeri "Ferrari"nin monakolu pilotu Şarl Lekler tutub. Liderlərin üçlüyünü onun komanda yoldaşı, britaniyalı Luis Hemilton tamamlayıb.

    Əsas yarış Bakı vaxtı ilə 27 oktyabr gecəsi keçiriləcək. Start saat 00:00-a planlaşdırılıb.

    Meksika qran-pri Lando Norris
    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики

    Son xəbərlər

    03:19

    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    Formula 1
    02:50

    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Region
    02:21

    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    01:49

    Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    01:07

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:49

    İsrailin müdafiə naziri: Qəzzanın altındakı tunellərin 60%-i hələ də məhv edilməyib

    Digər ölkələr
    00:29

    Ronaldu 950 qol vuran ilk futbolçu olub

    Futbol
    00:11

    Tramp: Sabitləşdirici qüvvələr tezliklə Qəzza zolağında yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti