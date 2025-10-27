Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Норрис выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" и вышел в лидеры чемпионата

    Формула 1
    • 27 октября, 2025
    • 02:25
    Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Мексики.

    Как передает Report, соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

    Второе место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари". Третьим финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

    Норрис набрал 357 очков и вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира. Он обогнал своего партнера по команде австралийца Оскара Писастри, который на Гран-при Мексики финишировал пятым. В активе Пиастри стало 356 очков. На третьем месте располагается Ферстаппен с 321 очком.

    Ландо Норрис Формула 1

