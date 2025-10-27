İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 03:12
    Formula 1 üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris "2025 Formula 1" dünya çempionatının XX turu olan Meksika Qran-prisinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Ferrari" komandasının sürücüsü Çarlz Lekler yarışı ikinci, "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen isə üçüncü yerdə tamamlayıb.

    Norris 357 xal toplayaraq dünya çempionatının ümumi cədvəlində birinci yerə yüksəlib.

    O, Meksika Qran Prisində beşinci yeri tutan avstraliyalı komanda yoldaşı Oskar Pisatrini qabaqlayıb. Piastrinin hazırda 356 xalı var. Verstappen 321 xalla üçüncüdür.

    Formula 1 Meksika
