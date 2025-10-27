"Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olub
Formula 1
- 27 oktyabr, 2025
- 03:12
"McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris "2025 Formula 1" dünya çempionatının XX turu olan Meksika Qran-prisinin qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, "Ferrari" komandasının sürücüsü Çarlz Lekler yarışı ikinci, "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen isə üçüncü yerdə tamamlayıb.
Norris 357 xal toplayaraq dünya çempionatının ümumi cədvəlində birinci yerə yüksəlib.
O, Meksika Qran Prisində beşinci yeri tutan avstraliyalı komanda yoldaşı Oskar Pisatrini qabaqlayıb. Piastrinin hazırda 356 xalı var. Verstappen 321 xalla üçüncüdür.
Son xəbərlər
04:13
"The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayırDigər ölkələr
03:39
ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcəkDigər ölkələr
03:12
"Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olubFormula 1
02:42
Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıbDigər ölkələr
02:18
Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıbDigər ölkələr
01:38
Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülübDigər ölkələr
01:11
"Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıbFutbol
00:34
Senator: Tramp Venesuelada quru əməliyyatla bağlı dinləmələr keçirəcəkDigər ölkələr
00:00