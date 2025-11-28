Норрис в Катаре впервые может стать чемпионом "Формулы-1"

Программа 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара - стартует в пятницу в Лусаиле.

Как передает Report, этот этап станет заключительным в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

До завершения чемпионата остается два этапа, а победитель сезона может определиться уже в эти выходные. Лидером в Катар приехал британец Ландо Норрис из "Макларена", который опережает партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и чемпиона последних четырех сезонов нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 24 очка. Преимущество британца могло быть и большим, если бы не дисквалификация за технические несоответствия болидов обоих пилотов "Макларена" на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса, где Норрис одержал победу, а Пиастри финишировал четвертым. Но и нынешний запас очков британца весьма внушителен.

Для завоевания первого титула в карьере ему в Катаре по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена.