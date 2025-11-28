Norris Qətərdə ilk dəfə "Formula 1" çempionu ola bilər
- 28 noyabr, 2025
- 05:07
Bu gün Lusaildə "Formula 1" üzrə 2025-ci il dünya çempionatının 23-cü mərhələsi, Qətər Qran Prisi başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu raund mövsümün sonuncusu olduğu üçün sprint yarışı olacaq.
Çempionatın bitməsinə iki mərhələ qalıb və mövsümün qalibi hələ bu həftəsonu müəyyənləşə bilər. "McLaren"dən olan britaniyalı Lando Norris avstraliyalı komanda yoldaşı Oskar Piastrini və son dörd mövsümün çempionu, "Red Bull"dan niderlandlı Maks Ferstappeni 24 xal qabaqlayaraq lider kimi Qətərə gəlib.
Norrisin qalib gəldiyi və Piastrinin dördüncü yeri tutduğu son Las Veqas Qran Prisində hər iki "McLaren" sürücüsünün texniki uyğunsuzluqlara görə diskvalifikasiyası olmasaydı, britaniyalının üstünlüyü daha böyük ola bilərdi.
Lakin britaniyalının indiki xalları olduqca təsir edicidir. Karyerasında ilk titulunu qazanmaq üçün o, Qətərdəki sprint və əsas yarışda Piastri və Verstappendən iki xal çox toplamalıdır.
Qətər 2021-ci ildə koronavirus pandemiyası səbəbindən ləğv edilən Avstraliya Qran Prisini əvəz edərək ilk dəfə Formula 1 raunduna ev sahibliyi edir. Turun Qətərdə keçirilməsi ilə bağlı on illik müqavilə 2023-cü ildə qüvvəyə minib.
Sərbəst məşq sessiyasının birinci hissəsi Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da başlayacaq, sprint yarışı isə Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da keçiriləcək. Şənbə günü sprint Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da, ardınca isə saat 21:00-da əsas yarışa vəsiqə qazanacaq. Mərhələ proqramı bazar günü Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da yarışla yekunlaşacaq.