Норрис оценил шансы McLaren на Гран-при Азербайджана

Ландо Норрис, гонщик команды McLaren, оценил шансы своей команды на победу в предстоящем Гран-при Азербайджана и при этом коснулся того, какой подход будет у McLaren на бакинскую гонку.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью GPblog.

25-летний британец отметил, что бакинская уличная трасса создает серьезные вызовы, а главными соперниками останутся команды Ferrari и Red Bull Racing.

"Если оглянуться на прошлый год, между многими гонщиками была большая конкуренция. Ferrari там тоже выступали очень сильно. Мы ожидаем, что они будут хороши и в этом году. Но гадать бессмысленно", - сказал Норрис.

Британец подчеркнул, что McLaren подходит к каждому уик-энду с готовностью к любому развитию событий: "Мы были доминирующими, и это всегда положительно, но нужно учитывать, что любой соперник может оказаться на высоте, будь то Ferrari или Red Bull".

Норрис добавил, что команда будет строить стратегию в Азербайджане, исходя из опыта предыдущих трасс, анализируя сильные и слабые стороны соперников, чтобы показать конкурентоспособность на уличной трассе в Баку.

Отметим, что после 16-ти этапов Ландо Норрис в своем активе имеет 293 очка и занимает второе место в общем зачете чемпионата. Британец перед гонкой в Баку отстает от напарника по команде Оскара Пиастри на 31 очко.