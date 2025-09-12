Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Норрис оценил шансы McLaren на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 12 сентября, 2025
    • 15:55
    Норрис оценил шансы McLaren на Гран-при Азербайджана

    Ландо Норрис, гонщик команды McLaren, оценил шансы своей команды на победу в предстоящем Гран-при Азербайджана и при этом коснулся того, какой подход будет у McLaren на бакинскую гонку.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью GPblog.

    25-летний британец отметил, что бакинская уличная трасса создает серьезные вызовы, а главными соперниками останутся команды Ferrari и Red Bull Racing.

    "Если оглянуться на прошлый год, между многими гонщиками была большая конкуренция. Ferrari там тоже выступали очень сильно. Мы ожидаем, что они будут хороши и в этом году. Но гадать бессмысленно", - сказал Норрис.

    Британец подчеркнул, что McLaren подходит к каждому уик-энду с готовностью к любому развитию событий: "Мы были доминирующими, и это всегда положительно, но нужно учитывать, что любой соперник может оказаться на высоте, будь то Ferrari или Red Bull".

    Норрис добавил, что команда будет строить стратегию в Азербайджане, исходя из опыта предыдущих трасс, анализируя сильные и слабые стороны соперников, чтобы показать конкурентоспособность на уличной трассе в Баку.

    Отметим, что после 16-ти этапов Ландо Норрис в своем активе имеет 293 очка и занимает второе место в общем зачете чемпионата. Британец перед гонкой в Баку отстает от напарника по команде Оскара Пиастри на 31 очко.

    McLaren Азербайджан Гран-при Азербайджана Ландо Норрис Формула 1
    Lando Norris "McLaren"in Azərbaycan Qran-prisindəki şanslarını dəyərləndirib
    Norris assesses McLaren's chances at Grand Prix in Baku

    Последние новости

    17:17

    Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

    В регионе
    17:16

    Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре

    В мире
    17:06

    CNN: Подозреваемый в убийстве Кирка признался обо всем своему отцу

    Другие страны
    17:04

    Глава ассоциации: Для производства 1 литра бутилированной продукции уходит больше воды

    Промышленность
    16:54

    Глава МИД Армении представил НАТО видение стабильности на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:53

    Баку приглашает корейские компании инвестировать в ВИЭ-проекты

    Внешняя политика
    16:53

    Трамп: Мое терпение в отношении России по Украине быстро иссякает

    Другие страны
    16:45

    В бакинских школах в новом учебном году будут учиться 505 766 школьников

    Наука и образование
    16:43

    МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    Другие страны
    Лента новостей