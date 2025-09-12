İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Lando Norris "McLaren"in Azərbaycan Qran-prisindəki şanslarını dəyərləndirib

    Formula 1
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:30
    Lando Norris McLarenin Azərbaycan Qran-prisindəki şanslarını dəyərləndirib

    "McLaren" komandasının pilotu Lando Norris komandasının qarşıdan gələn "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qələbə şanslarını dəyərləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "GPblog"a müsahibəsində bildirib.

    25 yaşlı britaniyalı qeyd edib ki, Bakının küçə treki ciddi çağırışlar yaradır və əsas rəqiblər "Ferrari" və "Red Bull Racing" komandaları olacaq:

    "Ötən il bir çox pilot arasında böyük rəqabət var idi. "Ferrari" də orada çox güclü çıxış edirdi. Gözləyirik ki, onlar bu il də yaxşı yarışacaqlar".

    O vurğulayıb ki, "McLaren" hər "weekend"ə istənilən hadisənin inkişafına hazır şəkildə yanaşır:

    "Biz dominant olmuşuq və bu həmişə müsbətdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən rəqib - istər "Ferrari", istərsə də "Red Bull" zirvədə ola bilər".

    L.Norris əlavə edib ki, komanda Bakının küçə trekində rəqabətə davamlılıq göstərə bilmək üçün Azərbaycandakı strategiyasını əvvəlki treklərin təcrübəsinə əsaslanaraq, rəqiblərin güclü və zəif tərəflərini təhlil edərək quracaq.

    McLaren Lando Norris "Formula 1" Azərbaycan qran prisi
    Норрис оценил шансы McLaren на Гран-при Азербайджана
    Norris assesses McLaren's chances at Grand Prix in Baku

    Son xəbərlər

    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    16:39

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti