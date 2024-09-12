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Немецкий пилот Haas: Баку – это квинтэссенция уличной трассы

Немецкий пилот Haas: Баку – это квинтэссенция уличной трассы Гоночный инженер американской команды MoneyGram Haas F1 Team Марк Слейд считает, что пилотов "Формулы-1" ждет захватывающий гоночный уик-энд на Гран-при Азербайджана.
Формула 1
12 сентября 2024 г. 14:19
Немецкий пилот Haas: Баку – это квинтэссенция уличной трассы

Гоночный инженер американской команды MoneyGram Haas F1 Team Марк Слейд считает, что пилотов "Формулы-1" ждет захватывающий гоночный уик-энд на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, комментируя СМИ предстоящий Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Слейд сказал, что уик-энд на бакинской трассе – это непростой, но интересный вызов, который еще больше осложняет сильный ветер с моря.

"Конфигурация весьма необычная – узкий уличный отрезок переходит в длинный скоростной участок от 16-го до первого поворота. Очень жаль, что в этот уик-энд Кевин Магнуссен не сможет сесть за руль, но мы полноценно поработаем с Оливером [Берманом]. В прошлом году он выиграл обе гонки "Формулы-2" в Баку, продемонстрировав скорость и талант. Нужно использовать этот опыт и знания, чтобы добиться максимума от себя и от машины. Нас ждет захватывающий гоночный уик-энд", - отметил он.

Немецкий пилот команды Нико Хюлкенберг, в свою очередь, подчеркнул, что "Баку – это квинтэссенция уличной трассы".

"Несколько длинных прямых и узкий участок в старом городе – нас ждет очень сложный и напряженный круг на интересной трассе. Впервые мы приехали осенью, обычно этап проходил весной, посмотрим, изменит ли это что-нибудь", - отметил он.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 пройдет 13-15 сентября в Баку.

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Версия на английском языке German Haas driver: Baku - quintessence of street circuit

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