На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 12:32
В Баку стартовала первая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, соревнование началось в 12:30.
Вторая свободная практика запланирована на 17:00.
Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Последние новости
12:52
Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений ТуркменистанаЭнергетика
12:50
В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
12:45
Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатииВ регионе
12:40
Пять рыбных хозяйств переданы МинсельхозуАПК
12:38
В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складовБизнес
12:36
Фото
Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригадыФормула 1
12:32
Фото
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практикаФормула 1
12:31
В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособиеВнутренняя политика
12:25