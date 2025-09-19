Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 12:32
    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    В Баку стартовала первая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, соревнование началось в 12:30.

    Вторая свободная практика запланирована на 17:00.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана свободная практика
    "Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb
    First free practice kicks off at Azerbaijan Formula 1 Grand Prix

    Фото

    Фото

