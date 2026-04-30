Кубок президента 2026: В Мингячевире определятся очередные победители

Сегодня пройдут очередные соревнования в рамках международной регаты по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, в четвертый день соревнований в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире определятся очередные победители.

Накануне один из представителей Азербайджана Алимурад Гаджизаде завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Отметим, что в регате принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.