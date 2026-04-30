Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Индивидуальные
    • 30 апреля, 2026
    • 09:33
    Кубок президента 2026: В Мингячевире определятся очередные победители

    Сегодня пройдут очередные соревнования в рамках международной регаты по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, в четвертый день соревнований в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире определятся очередные победители.

    Накануне один из представителей Азербайджана Алимурад Гаджизаде завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

    Отметим, что в регате принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.

    Кубок Президента Алимурад Гаджизаде Министерство молодежи и спорта Федерация водных видов спорта
    "Prezident Kuboku 2026": Mingəçevirdə növbəti mükafatçılar bəlli olacaq
    President Cup 2026: Next winners to be determined in Azerbaijan's Mingachevir

