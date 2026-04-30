На севере Москвы ученица напала на учителя музыки с ножом

В одной из школ на севере Москвы ученица напала на учителя музыки с кухонным ножом.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

По имеющимся данным, инцидент произошел на уроке музыки: после того как учитель пересадил девочку за вызывающее поведение, та достала нож и напала на педагога сзади. Ранение оказалось касательным, серьезных травм удалось избежать.

Нападавшую задержали, сейчас с ней работает психолог. Пострадавшему учителю своевременно оказали медицинскую помощь.

Директор школы Ирина Курчаткина рассказала, что после случившегося несовершеннолетнюю госпитализировали в сопровождении ее матери.

Директор школы добавила, что девочка учится в этом учреждении с первого класса и прежде никаких нареканий в ее адрес не поступало. На внутришкольном учете она не состояла.

В настоящее время проводится проверка. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, меры безопасности в школе усилены.