    • 30 апреля, 2026
    • 15:57
    На севере Москвы ученица напала на учителя музыки с ножом

    В одной из школ на севере Москвы ученица напала на учителя музыки с кухонным ножом.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

    По имеющимся данным, инцидент произошел на уроке музыки: после того как учитель пересадил девочку за вызывающее поведение, та достала нож и напала на педагога сзади. Ранение оказалось касательным, серьезных травм удалось избежать.

    Нападавшую задержали, сейчас с ней работает психолог. Пострадавшему учителю своевременно оказали медицинскую помощь.

    Директор школы Ирина Курчаткина рассказала, что после случившегося несовершеннолетнюю госпитализировали в сопровождении ее матери.

    Директор школы добавила, что девочка учится в этом учреждении с первого класса и прежде никаких нареканий в ее адрес не поступало. На внутришкольном учете она не состояла.

    В настоящее время проводится проверка. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, меры безопасности в школе усилены.

