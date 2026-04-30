Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос в 2,6 раза
- 30 апреля, 2026
- 15:57
В январе–марте 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 85,3 млн долларов США (рост за год в 4,08 раза, или на 64,4 млн долларов).
В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 255,6 млн долларов, что в 2,6 раза, или на 159,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (95.9 млн долларов).
ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
Компания
Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов)
Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов)
Разница в %
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
85,3
20,9
308.13%
ООО "Prime Cotton"
43,2
22,1
95.48%
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
27,8
6,1
355.74%
ООО "AGRARCO"
27,6
5,9
367.80%
ЗАO "Baku Steel Company"
19,9
11,7
70.09%
ООО "P-AQRO"
12,1
9,7
24.74%
ООО "TABATERRA"
11,5
5,4
112.96%
ООО "PRIME LM"
10
0
-
ООО "KHAN-EL"
9,7
8,2
18.29%
ООО "MORS TRADING"
8,5
5,9
44.07%
В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.