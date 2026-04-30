Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос в 2,6 раза

В январе–марте 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 85,3 млн долларов США (рост за год в 4,08 раза, или на 64,4 млн долларов).

В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 255,6 млн долларов, что в 2,6 раза, или на 159,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (95.9 млн долларов).

ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

Компания Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов) Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов) Разница в % ООО "Azerbaijan International Mining Company" 85,3 20,9 308.13% ООО "Prime Cotton" 43,2 22,1 95.48% ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара" 27,8 6,1 355.74% ООО "AGRARCO" 27,6 5,9 367.80% ЗАO "Baku Steel Company" 19,9 11,7 70.09% ООО "P-AQRO" 12,1 9,7 24.74% ООО "TABATERRA" 11,5 5,4 112.96% ООО "PRIME LM" 10 0 - ООО "KHAN-EL" 9,7 8,2 18.29% ООО "MORS TRADING" 8,5 5,9 44.07%

В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.