    • 30 апреля, 2026
    • 15:57
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос в 2,6 раза

    В январе–марте 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 85,3 млн долларов США (рост за год в 4,08 раза, или на 64,4 млн долларов).

    В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 255,6 млн долларов, что в 2,6 раза, или на 159,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (95.9 млн долларов).

    ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    85,3

    20,9

    308.13%

    ООО "Prime Cotton"

    43,2

    22,1

    95.48%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    27,8

    6,1

    355.74%

    ООО "AGRARCO"

    27,6

    5,9

    367.80%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    19,9

    11,7

    70.09%

    ООО "P-AQRO"

    12,1

    9,7

    24.74%

    ООО "TABATERRA"

    11,5

    5,4

    112.96%

    ООО "PRIME LM"

    10

    0

    -

    ООО "KHAN-EL"

    9,7

    8,2

    18.29%

    ООО "MORS TRADING"

    8,5

    5,9

    44.07%

    В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Ненефтяная продукция Частный сектор
    Azərbaycanda TOP-10 özəl şirkətin qeyri-neft ixracının dəyəri 3 dəfəyə yaxın artıb
    Azerbaijan's top 10 private firms boost non-oil exports 2.6-fold

