    30 апреля, 2026
    • 15:53
    Аппарат омбудсмена подготовил предложения по контролю потребления энергетиков детьми

    Аппарат омбудсмена Азербайджана разработал предложения по обеспечению безопасности детей в цифровой среде, а также по регулированию использования энергетических напитков и электросамокатов несовершеннолетними.

    Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на конференции в Баку.

    По ее словам, соответствующие инициативы уже подготовлены и направлены в профильные государственные структуры.

    Кроме того, были разработаны социальные ролики и просветительские материалы, посвященные защите детей в цифровой среде и их правам.

    "В Азербайджане вопросы семьи, женщин и детей занимают важное место в государственной политике, и благодаря масштабным мерам, реализуемым в этой сфере, достигнуты значительные результаты", - добавила она.

    Омбудсмен также отметила, что за счет партнерства и совместных усилий будет обеспечена более эффективная защита прав и свобод женщин и детей.

    Səbinə Əliyeva: Uşaqların rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb
    Sabina Aliyeva: Proposals prepared on children's online safety

