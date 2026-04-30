Аппарат омбудсмена подготовил предложения по контролю потребления энергетиков детьми

Аппарат омбудсмена Азербайджана разработал предложения по обеспечению безопасности детей в цифровой среде, а также по регулированию использования энергетических напитков и электросамокатов несовершеннолетними.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на конференции в Баку.

По ее словам, соответствующие инициативы уже подготовлены и направлены в профильные государственные структуры.

Кроме того, были разработаны социальные ролики и просветительские материалы, посвященные защите детей в цифровой среде и их правам.

"В Азербайджане вопросы семьи, женщин и детей занимают важное место в государственной политике, и благодаря масштабным мерам, реализуемым в этой сфере, достигнуты значительные результаты", - добавила она.

Омбудсмен также отметила, что за счет партнерства и совместных усилий будет обеспечена более эффективная защита прав и свобод женщин и детей.