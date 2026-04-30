    Анар Алиев: В I квартале в учреждениях соцобслуживания Азербайджана находились 1,25 тыс. детей

    Социальная защита
    • 30 апреля, 2026
    • 15:51
    Анар Алиев: В I квартале в учреждениях соцобслуживания Азербайджана находились 1,25 тыс. детей

    В I квартале 2026 года в учреждениях социального обслуживания, действующих в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, размещены 1 250 детей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на конференции на тему "Устойчивое развитие: политика в отношении семьи, женщин и детей" в Баку.

    По словам министра, в рамках проекта "Поддержка развития социальных приютов" с начала года услуги оказываются 168 беспризорным детям, находящимся в социально опасном положении.

    Алиев отметил, что меры социальной поддержки, связанные с детьми, в части ежемесячных и единовременных выплат охватывают более 500 тыс. человек. Из 350 тыс. малообеспеченных граждан, получающих адресную государственную социальную помощь, более 170 тыс. составляют дети.

    Министр также заявил, что начиная с 2020 года 873 ребенка были возвращены в свои семьи. С 2022 года по настоящее время в Азербайджане 78 детей переданы в приемные семьи - 34 мальчика и 44 девочки.

    "Модель приемной семьи успешно применяется с 2022 года. В целях поддержки развития этого института государством установлено ежемесячное пособие в размере 650 манатов и ежегодное пособие в размере 800 манатов за детей, переданных в приемные семьи".

    Анар Алиев Социальная защита Права детей Социальная поддержка
    Anar Əliyev: Cari ilin birinci rübündə sosial xidmət müəssisələrində 1250 uşaq məskunlaşıb

