İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Anar Əliyev: Cari ilin birinci rübündə sosial xidmət müəssisələrində 1250 uşaq məskunlaşıb

    Sosial müdafiə
    • 30 aprel, 2026
    • 15:22
    Anar Əliyev: Cari ilin birinci rübündə sosial xidmət müəssisələrində 1250 uşaq məskunlaşıb

    Cari ilin birinci rübündə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən sosial xidmət müəssisələrində 1250 uşaq məskunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Bakıda keçirilən "Dayanıqlı inkişaf: ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, nazirliyin sosial sifarişi ilə icra olunan "Sosial sığınacaqların inkişafına dəstək" layihəsi çərçivəsində cari il ərzində 168 baxımsız, sosial təhlükəli vəziyyətdə olan uşağa sosial xidmət göstərilir:

    "Hazırda qanunvericilikdə nəzərdə tutulan aylıq və birdəfəlik ödənişlər çərçivəsində uşaqlarla bağlı sosial dəstək tədbirləri 500 mindən çox şəxsi əhatə edir. Həmçinin, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan 350 min aztəminatlı şəxsin 170 mindən çoxunu uşaqlar təşkil edir".

    Nazir 2020-ci ildən etibarən, 873 uşağın öz ailələrinə geri qaytarıldığını da qeyd edib.

    Anar Əliyev Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyi Sosial xidmət müəssisəsi
    Анар Алиев: В I квартале в учреждениях соцобслуживания Азербайджана находились 1,25 тыс. детей

    Son xəbərlər

    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    00:52

    Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endirib

    Digər ölkələr
    00:26

    Rubio: ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı əməliyyatı müdafiə xarakterlidir

    Digər ölkələr
    23:58

    Aİ-Azərbaycan münasibətləri: strateji maraqlar "qətnamə marafonu"na qarşı – ŞƏRH

    Analitika
    23:48

    Zülfüqari: Tehran BƏƏ ərazisinə raket və ya pilotsuz təyyarə atmayıb

    Region
    23:25

    Əlcəzair Prezidenti sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək

    Region
    23:07

    Ukrayna Bəhreyndə səfirlik açacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti