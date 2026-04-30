    Энергетика
    • 30 апреля, 2026
    • 09:35
    Цена азербайджанской нефти выросла более чем на $6

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $6,43 или 5,55% - до $122,32.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $122,94.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $6,33 или 5,62% - до $119,02 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Мировой рынок Цена нефти
    Azərbaycan nefti 6 dollardan çox bahalaşıb
    Azerbaijani oil price rises by over 6%

    Последние новости

    01:48

    Внутренняя политика
    01:14

    Другие
    00:39

    Другие страны
    00:13

    В регионе
    23:50

    Другие страны
    23:43

    В регионе
    23:37

    Другие страны
    23:21

    Происшествия
    23:18

    Другие страны
    Лента новостей