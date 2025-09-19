İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    "Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb

    Formula 1
    • 19 sentyabr, 2025
    • 12:30
    Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib.

    İkinci sərbəst yürüş saat 16:00-da olacaq.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

