"Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 12:30
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib.
İkinci sərbəst yürüş saat 16:00-da olacaq.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
12:47
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıbFormula 1
12:41
Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaqİnfrastruktur
12:33
Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEOMultimedia
12:30
Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"Energetika
12:30
Foto
"Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıbFormula 1
12:29
Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçibKomanda
12:26
Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:24
Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcəkBiznes
12:20