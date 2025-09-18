Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Франко Колапинто: Трасса в Баку - одна из самых красивых в сезоне

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 11:08
    Франко Колапинто: Трасса в Баку - одна из самых красивых в сезоне

    Аргентинский пилот команды Alpine Франко Колапинто, дебютировавший в прошлом году в Формуле-1, заявил, что рассчитывает набрать очки на предстоящем Гран-при Азербайджана, который пройдет в Баку 19-21 сентября.

    Как сообщает Report, Колапинто в социальной сети Instagram отметил, что первые очки в "королевских гонках" он в прошлом году заработал именно на трассе в Баку.

    "Прошел год с моего первого выхода в Q3 (третий и финальный сегмент квалификации в Формуле-1, определяющий позиции в первой десятке на стартовой решетке - ред.) и с моих первых очков. Это по-настоящему особенное воспоминание о моей второй гонке в Формуле-1! В эти выходные мы возвращаемся в Баку за продолжением", - написал он.

    Своими ожиданиями от гонки в столице Азербайджана молодой гонщик поделился в интервью аргентинской газете Río Negro.

    "Я рад вернуться в Баку, где в прошлом году заработал свои первые очки в Формуле 1. Трасса в Баку - одна из самых красивых в сезоне, особенно ее узкий участок в Старом городе. В этот уик-энд важно использовать все возможности, которые обязательно появятся на столь сложной трассе. Нужно добиться максимальных результатов и начать зарубежную часть сезона с положительным результатом для команды", - подчеркнул аргентинец.

    Франко Колапинто в чемпионате 2025 года занимает 20-ое место. Аргентинец в текущем сезоне еще не заезжал в очки. 

