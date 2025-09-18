İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:55
    Franko Kolapinto: Bakı trassı mövsümün ən gözəl traslarından biridir

    "Alpine" komandasının argentinalı pilotu Franko Kolapinto "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində xal qazanmağı planlaşdırdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə instaqram səhifəsində paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, "Kral yarışları"nda ilk xallarını ötən il məhz Bakı trassında qazanıb:

    "Q3-ə ("Formula 1"də start şəbəkəsində ilk "onluğ"u müəyyən edən üçüncü və final seqmenti - red.) ilk çıxışımdan və qazandığım ilk xallarımdan bir il keçib. Bu, "Formula 1"dəki ikinci yarışımdan həqiqətən xüsusi bir xatirədir! Bu həftəsonu davamı üçün Bakıya qayıdırıq".

    Gənc pilot Argentinanın "Río Negro" qəzetinə müsahibəsində Azərbaycanın paytaxtında keiçriləcək yarışla bağlı gözləntilərini bölüşüb:

    "Bakıya qayıtmağa şadam. Burada ötən il "Formula 1"də ilk xallarımı qazandım. Bakı trassı mövsümün ən gözəl traslarından biridir, xüsusilə də İçərişəhərdəki dar hissəsi. Bu həftəsonu belə çətin bir trassda yaranacaq bütün imkanlardan istifadə etmək vacibdir. Maksimum nəticələr əldə etmək lazımdır".

    Franko Kolapinto 2025-ci il çempionatında 20-ci yeri tutur. Argentinalı pilot cari mövsümdə hələ xal qazanmayıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.

    Franko Kolapinto Formula 1 Argentina
    Франко Колапинто: Трасса в Баку - одна из самых красивых в сезоне
    Franco Colapinto: Baku track one of most beautiful of season

