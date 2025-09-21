"Формула 1": В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд

В квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку установлен рекорд.

Как сообщает Report, из-за сложных погодных условий и ошибок пилотов сессия неоднократно останавливалась.

Борьба гонщиков продолжалась примерно два часа, в общей сложности на трассе шесть раз поднимали красный флаг.

Таким образом, квалификация в Баку вошла в историю "Формулы 1", превзойдя по аналогичному показателю сессии в Сан-Паулу (2023) и Имоле (2022), где гонка останавливалась пять раз.

Отметим, что основная гонка Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.