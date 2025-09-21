Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    "Формула 1": В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд

    Формула 1
    • 21 сентября, 2025
    • 09:47
    Формула 1: В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд

    В квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку установлен рекорд.

    Как сообщает Report, из-за сложных погодных условий и ошибок пилотов сессия неоднократно останавливалась.

    Борьба гонщиков продолжалась примерно два часа, в общей сложности на трассе шесть раз поднимали красный флаг.

    Таким образом, квалификация в Баку вошла в историю "Формулы 1", превзойдя по аналогичному показателю сессии в Сан-Паулу (2023) и Имоле (2022), где гонка останавливалась пять раз.

    Отметим, что основная гонка Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана квалификация
    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda yeni rekord qeydə alınıb
    Formula 1: Record set during Azerbaijan Grand Prix qualifying

