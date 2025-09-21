"Формула 1": В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 09:47
В квалификации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку установлен рекорд.
Как сообщает Report, из-за сложных погодных условий и ошибок пилотов сессия неоднократно останавливалась.
Борьба гонщиков продолжалась примерно два часа, в общей сложности на трассе шесть раз поднимали красный флаг.
Таким образом, квалификация в Баку вошла в историю "Формулы 1", превзойдя по аналогичному показателю сессии в Сан-Паулу (2023) и Имоле (2022), где гонка останавливалась пять раз.
Отметим, что основная гонка Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.
Последние новости
10:55
Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в миреЭто интересно
10:54
Фото
В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принимают участие 2 тыс. волонетровФормула 1
10:48
Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛСФутбол
10:39
В Азербайджане наблюдается сильный ветер, высота волн в море достигла 4,2 мДругие
10:31
Пилоты "Формулы 2" получили штрафные баллы на Гран-при АзербайджанаФормула 1
10:21
Чемпионат мира: Азербайджанский борец греко-римского выйдет на финальный поединокИндивидуальные
10:02
Пашинян: На встрече в Вашингтоне мы реализовали мечту армянского народа о миреВ регионе
09:51
Фото
В Исмаиллы сильный ветер повалил дерево на объект общепитаПроисшествия
09:47