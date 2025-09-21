İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda yeni rekord qeydə alınıb

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 09:40
    Formula 1: Bakıdakı sıralama turunda yeni rekord qeydə alınıb

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda yeni rekord qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, çətin hava şəraiti və pilotların səhvləri nəticəsində sessiya dəfələrlə dayandırılıb və ümumilikdə altı dəfə qırmızı bayraq qaldırılıb.

    Sürücülərin mübarizəsi təxminən iki saat çəkib.

    Beləliklə, Bakıdakı sıralama turu San Paulu (2023) və İmola (2022) sessiyalarındakı beş qırmızı bayrağı geridə qoyaraq "Formula 1"in tarixinə düşüb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisində əsas yarış bu gün, saat 15:00-da start götürəcək.

    Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi Bakı treki Bakıda Formula 1
    "Формула 1": В квалификации Гран-при Азербайджана зафиксирован рекорд
    Formula 1: Record set during Azerbaijan Grand Prix qualifying

    Son xəbərlər

    10:28

    FAKTİKİ HAVA: Güclü külək əsir, dənizdə dalğanın hündürlüyü 4.2 metrə çatıb

    Digər
    10:25

    Milli Kitabxanada "Beynəlxalq Sülh Günü" adlı sərgi açılıb

    Elm və təhsil
    10:20

    Lionel Messi MLS-in bombardirlər siyahısında ilk pilləyə yüksəlib

    Futbol
    10:07

    Azərbaycandakı yarışda "Formula 2"nin pilotlarına cəza verilib

    Formula 1
    10:01
    Foto

    Bakıda "Avropa Mobillik Həftəsi" çərçivəsində veloyürüş keçirilib

    Fərdi
    09:45

    Paşinyan: Vaşinqton görüşü ilə erməni xalqının sülhün bərqərar olması arzusunu reallığa çevirdik

    Region
    09:40

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda yeni rekord qeydə alınıb

    Formula 1
    09:40
    Foto

    Adanada tullantıların təkrar emalı zavodunda güclü yanğın başlayıb

    Region
    09:35

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi final görüşünə çıxacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti