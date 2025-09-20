Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    "Формула 1": В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 07:30
    Формула 1: В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана

    В Баку сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, гоночный уик-энд продолжится третьей свободной практикой.

    Затем состоится спринтерская гонка "Формулы 2", а после - квалификация "Формулы 1".

    Программа второго дня Гран-при Азербайджана

    20 сентября

    12:30. "Формула 1": Третья свободная практика

    14:15. "Формула 2": Спринтерская гонка

    16:00. "Формула 1": Квалификация

    Отметим, что основной заезд Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.

