"Формула 1": В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана

В Баку сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, гоночный уик-энд продолжится третьей свободной практикой.

Затем состоится спринтерская гонка "Формулы 2", а после - квалификация "Формулы 1".

Программа второго дня Гран-при Азербайджана

20 сентября

12:30. "Формула 1": Третья свободная практика

14:15. "Формула 2": Спринтерская гонка

16:00. "Формула 1": Квалификация

Отметим, что основной заезд Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.