"Формула 1": В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 07:30
В Баку сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, гоночный уик-энд продолжится третьей свободной практикой.
Затем состоится спринтерская гонка "Формулы 2", а после - квалификация "Формулы 1".
Программа второго дня Гран-при Азербайджана
20 сентября
12:30. "Формула 1": Третья свободная практика
14:15. "Формула 2": Спринтерская гонка
16:00. "Формула 1": Квалификация
Отметим, что основной заезд Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.
