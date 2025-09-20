İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 07:30
    Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində ikinci günə start veriləcək

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci günə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq pilotlar üçüncü sərbəst yürüşdə iştirak edəcəklər.

    Daha sonra "Formula 2"də sprint yarışı, ardınca "Formula 1"də sıralama turu baş tutacaq.

    Azərbaycan Qran-prisində ikinci günün proqramı

    20 sentyabr

    12:30. "Formula 1": Üçüncü sərbəst yürüş

    14:15. "Formula 2": Sprint yarışı

    16:00. "Formula 1": Sıralama turu

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi ikinci gün Bakı
