    "Формула-1": В Баку для болельщиков провели прогулку по пит-лейну

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 17:17
    Формула-1: В Баку для болельщиков провели прогулку по пит-лейну

    Накануне Гран-при Азербайджана "Формулы-1" для обладателей билетов состоялась традиционная прогулка по пит-лейну.

    Как сообщает Report, фанаты смогли увидеть боксы команд и подготовку техники к заездам.

    В прогулке по пит-лейну участвовали болельщики из разных стран, которые прибыли в Баку, чтобы поддержать свои любимые команды и пилотов.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19–21 сентября.

