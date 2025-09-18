"Формула-1": В Баку для болельщиков провели прогулку по пит-лейну
Формула 1
- 18 сентября, 2025
- 17:17
Накануне Гран-при Азербайджана "Формулы-1" для обладателей билетов состоялась традиционная прогулка по пит-лейну.
Как сообщает Report, фанаты смогли увидеть боксы команд и подготовку техники к заездам.
В прогулке по пит-лейну участвовали болельщики из разных стран, которые прибыли в Баку, чтобы поддержать свои любимые команды и пилотов.
Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19–21 сентября.
