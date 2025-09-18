İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisindən əvvəl bilet alan azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, fanatlar komandaların bokslarını yaxından görmək fürsəti əldə ediblər.

    Müxtəlif ölkələrdən gələn azarkeşlər Bakı trekində öz sevimli komandalarını və pilotlarını görməyə can atıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında gerçəkləşəcək.

