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    "Формула-1": Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 07:00
    Формула-1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

    Сегодня завершится Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, сначала состоится вторая основная гонка "Формулы-2".

    Затем определится победитель "Формулы-1".

    Таким образом, Гран-при в Баку завершится.

    Отметим, что накануне пилот команды DAMS Lucas Oil Дино Беганович выиграл спринтерскую гонку "Формулы-2", а пилот Rodin Motorsport Алекс Данн стал победителем первой основной гонки.

    В "Формуле-1" пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучший результат в квалификации.

    Перед Гран-при Азербайджана итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли лидирует в общем зачете с 292 очками. Его британский напарник Джордж Расселл (211 очков) занимает второе место, а пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон (191 очко) - третье.

    В Кубке конструкторов также лидирует "Мерседес" - 503 очка. "Феррари" занимает второе место (358 очков), "Макларен" - третье (306).

    Программа заключительного дня Гран-при Азербайджана:

    26 сентября

    11:00. "Формула-2": вторая основная гонка

    15:00. "Формула-1": основная гонка

    Формула-1 Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1
    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq
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