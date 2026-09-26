"Формула-1": Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
- 26 сентября, 2026
- 07:00
Сегодня завершится Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, сначала состоится вторая основная гонка "Формулы-2".
Затем определится победитель "Формулы-1".
Таким образом, Гран-при в Баку завершится.
Отметим, что накануне пилот команды DAMS Lucas Oil Дино Беганович выиграл спринтерскую гонку "Формулы-2", а пилот Rodin Motorsport Алекс Данн стал победителем первой основной гонки.
В "Формуле-1" пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучший результат в квалификации.
Перед Гран-при Азербайджана итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли лидирует в общем зачете с 292 очками. Его британский напарник Джордж Расселл (211 очков) занимает второе место, а пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон (191 очко) - третье.
В Кубке конструкторов также лидирует "Мерседес" - 503 очка. "Феррари" занимает второе место (358 очков), "Макларен" - третье (306).
Программа заключительного дня Гран-при Азербайджана:
26 сентября
11:00. "Формула-2": вторая основная гонка
15:00. "Формула-1": основная гонка