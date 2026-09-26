Глава МИД Азербайджана: Мы уже де-факто достигли мира

Мы уже де-факто достигли мира.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на то, что продолжавшийся десятилетиями конфликт с Арменией принес нашему народу тяжелые трагедии и оставил глубокие раны на нашей земле, Азербайджан выбрал путь в будущее и решил перевернуть страницу вражды.

Мы предложили Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга и полностью соответствующий нормам и принципам международного права.

В результате наших усилий по нормализации в августе прошлого года на Вашингтонском мирном саммите были достигнуты исторические результаты. На саммите лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. В этой Декларации обе стороны подтвердили завершение конфликта и свою общую волю к построению мирного и процветающего будущего. Стороны также парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Мы уже де-факто достигли мира. Кроме того, Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные ограничения, облегчив перевозку товаров в Армению и из Армении. Мы также установили двусторонние торговые отношения. Несмотря на растущую нестабильность на международных рынках и увеличение мирового спроса на эту продукцию, Азербайджан регулярно поставляет Армении стратегически важные нефтепродукты.

По мере продвижения мирной повестки, инициированной Азербайджаном, весь наш регион становится перспективным центром стабильности, транспортной связанности и конкретных экономических выгод.

Для обеспечения необратимости этого процесса крайне важно устранить оставшееся препятствие и создать условия для завершения процесса нормализации путем подписания уже парафированного двустороннего соглашения".

"Наряду с процессом региональной нормализации постконфликтная повестка Азербайджана в конечном итоге направлена на то, чтобы сотни тысяч азербайджанцев смогли реализовать свое право на безопасное и достойное возвращение в свои дома", - подчеркнул глава МИД.