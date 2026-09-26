Число жертв тайфуна "Дуцзюань" в Японии выросло до 12

Число погибших в результате тайфуна "Дуцзюань", который 20 сентября прошел вдоль тихоокеанского побережья Японии, выросло до 12.

Как передает Report со ссылкой на NHK, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Большинство погибших стали жертвами оползней, некоторые утонули в затопленных автомобилях.

От последствий тайфуна пострадали более 360 учебных заведений, включая государственные и частные школы, в семи префектурах Японии, в том числе в Токио.

В соседней с Токио префектуре Тиба вода несколько дней не уходила с затопленных территорий. Значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, пострадали около тысячи жилых домов.

В городе Нарита, где расположен одноименный международный аэропорт, наводнение уничтожило хозяйство по разведению декоративных карпов. Более 100 тыс. рыб были унесены потоками воды из прудов.