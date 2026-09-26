Джейхун Байрамов выступил на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, представляет полный текст выступления:

На фоне все более сложного характера глобальных вызовов ни одна страна не способна справиться с ними в одиночку. В то же время растущие ограничения многосторонних механизмов продолжают ослаблять наши коллективные возможности эффективно реагировать на существующие и возникающие угрозы.

Несмотря на то, что противостояние этим реалиям требует совместных действий, настоящая трансформация невозможна без восстановления доверия к международному порядку и демонстрации того, что многосторонность вновь способна обеспечивать конкретные результаты для всех.

В нынешний период, характеризующийся фрагментацией, ростом нетерпимости и вопиющими двойными стандартами, Азербайджан выступает за обновленную и реформированную многостороннюю систему, основанную на строгом соблюдении общепризнанных норм и принципов международного права и их последовательном и неизбирательном применении.

Азербайджан выступает за более эффективную ООН, способную обеспечивать конкретные результаты для государств-членов в сферах мира и безопасности, развития, климатической устойчивости и гуманитарной деятельности.

Посредством инклюзивной многосторонности все государства, независимо от их размера, особенно развивающиеся страны, должны иметь возможность на равноправной основе участвовать в принятии глобальных решений.

В этой связи необходимо реформировать Совет Безопасности ООН с целью обеспечить более широкое представительство, эффективность и гибкость.

Восстановление глобального доверия прежде всего начинается с уважения международного права, суверенного равенства и принципов мирного сосуществования. Именно на этих принципах основаны наши усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Несмотря на то, что продолжавшийся десятилетиями конфликт с Арменией принес нашему народу тяжелые трагедии и оставил глубокие раны на нашей территории, Азербайджан выбрал путь в будущее и решил перевернуть страницу вражды.

Мы предложили Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга и полностью соответствующий нормам и принципам международного права.

В результате наших усилий по нормализации в августе прошлого года на Вашингтонском саммите мира были достигнуты исторические результаты. На саммите лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. Посредством этой Декларации обе стороны подтвердили прекращение конфликта и совместную волю к построению мирного и процветающего будущего. Стороны также парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

В настоящее время мы де-факто достигли мира. Кроме того, Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные ограничения, облегчая перевозку товаров в Армению и из Армении. Мы также установили двусторонние торговые связи. Несмотря на растущую нестабильность на международных рынках и увеличение глобального спроса на соответствующую продукцию, Азербайджан регулярно обеспечивает Армению стратегически важными нефтепродуктами.

По мере продвижения мирной повестки, инициированной Азербайджаном, весь наш регион превращается в перспективную опору стабильности, связанности и конкретных экономических выгод.

Для обеспечения необратимости этого процесса крайне важно устранить оставшееся препятствие, чтобы создать условия для завершения процесса нормализации посредством подписания уже парафированного двустороннего соглашения.

Наряду с процессом региональной нормализации постконфликтная повестка Азербайджана направлена на то, чтобы в конечном итоге обеспечить сотням тысяч азербайджанцев возможность реализовать свое право на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

Благодаря масштабным восстановительным работам, проводимым правительством, жизнь возвращается на наши освобожденные территории. Азербайджан заново создает весь регион посредством "умных городов" и "умных сел", работающих на основе зеленых технологий. Территории, которые когда-то были превращены в руины и пепел, сегодня возрождаются как современные населенные пункты. Сегодня более 90 тысяч человек живут, учатся и работают на освобожденных территориях.

К сожалению, масштабное загрязнение территории Азербайджана минами и другими взрывоопасными устройствами остается серьезным препятствием. Это значительно осложняет процесс восстановления и возвращения. После освобождения территорий от оккупации в 2020 году более 400 человек, включая женщин и детей, стали жертвами мин. За последние 30 лет общее число жертв мин превысило 3500 человек.

Учитывая масштабы этой проблемы, Азербайджан считает разминирование необходимым предварительным условием для обеспечения прав человека и официально объявил гуманитарное разминирование своей 18-й национальной Целью устойчивого развития.

Аналогичным образом, необходимость установить судьбу и местонахождение около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта, имеет важное значение не только с точки зрения подотчетности и прав жертв и их семей, но и в контексте постконфликтного примирения и нормализации.

Перед лицом все более сложных глобальных вызовов наш коллективный ответ должен быть инклюзивным, справедливым и универсальным.

Собственный опыт Азербайджана отражает именно эти принципы. Наше общество по своей природе является мультикультурным и многоконфессиональным, сформировавшимся благодаря многовековому мирному сосуществованию различных этнических, культурных и религиозных общин.

Эта традиция нашла отражение в международных инициативах Азербайджана, включая Всемирный форум межкультурного диалога. Форум, начало которому было положено в 2008 году в рамках "Бакинского процесса", превратился в важную глобальную платформу для развития межкультурного диалога и культурного разнообразия и получил международное признание, в том числе посредством серии резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Основываясь на этих ценностях, Азербайджан под руководством президента Азербайджанской Республики Его Превосходительства господина Ильхама Алиева предпринял важные шаги по укреплению международной солидарности, наведению мостов и мобилизации коллективных мер реагирования.

Этот решительный подход также проявился в успешном проведении и соответствующей организации Азербайджаном крупных глобальных мероприятий, включая COP29 и 13-ю сессию Всемирного форума по градостроительству, результативном председательстве в Движении неприсоединения, Организации тюркских государств и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также все более активном участии на других международных платформах. Полноправное членство Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и формате C6 еще больше расширит наш вклад в сотрудничество и связанность в регионе и за его пределами.

COP29 является ярким практическим примером такого подхода. Азербайджан как принимающая и председательствующая страна стремился направить переговоры к целенаправленным и сбалансированным результатам, одновременно обеспечивая, чтобы голос каждой из сторон был услышан. По итогам конференции был достигнут ряд исторических договоренностей, включая утроение глобальной цели по климатическому финансированию, полное введение в действие статьи 6 о механизмах углеродного рынка и дальнейшее развитие механизмов поддержки Фонда потерь и ущерба для уязвимых сообществ, пострадавших от изменения климата.

Наши усилия по продвижению климатической деятельности не завершились проведением COP29. Азербайджан продолжает развивать созданное им наследие, уделяя особое внимание практической реализации результатов, достигнутых путем переговоров. В сентябре этого года Баку впервые принял Климатическую неделю Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), объединив правительства, международные организации, частный сектор и другие заинтересованные стороны с целью ускорения реализации и продвижения практических решений.

Приверженность Азербайджана международной солидарности и сотрудничеству также отражается в нашей деятельности в сфере развития и гуманитарной помощи. В последние годы Азербайджан значительно расширил охват своей международной помощи, уделяя особое внимание малым островным развивающимся государствам и странам-партнерам в Африке. С 2020 года мы предоставили более чем 140 странам гуманитарную, экономическую и техническую помощь на сумму около 400 млн долларов США.

Отмечая 40-летие принятия Декларации о праве на развитие, Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность партнерским подходам, основанным на солидарности, взаимном уважении и общих приоритетах развития.

По мере приближения 2030 года становится все более очевидно, что мир отстает от намеченных целей в реализации Целей устойчивого развития.

Азербайджан полностью привержен Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, интегрируя Цели устойчивого развития в свои национальные стратегии развития, институциональные рамки, а также процессы подготовки Добровольных национальных обзоров, уделяя особое внимание развитию взаимосвязанности, "зеленому развитию", цифровизации и устойчивому городскому развитию.

За почти два последних десятилетия ВВП Азербайджана вырос втрое, а уровень бедности снизился с 49% примерно до 5%. В то же время Азербайджан является одной из стран мира с самым низким уровнем внешнего государственного долга.

Наш подход также предусматривает продвижение устойчивого развития посредством эффективных и ответственных институтов. 30 марта 2026 года по инициативе Азербайджана Совет ООН по правам человека в третий раз консенсусом принял резолюцию "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг". Резолюция, соавторами которой выступили более 100 государств-членов, подчеркивает важную роль ориентированных на граждан, прозрачных и эффективных государственных институтов в продвижении прав человека и ускорении прогресса в достижении Целей устойчивого развития.

Инновационные модели предоставления прозрачных, доступных и ориентированных на граждан государственных услуг ASAN и DOST получили международное признание и внедряются все большим числом стран-партнеров.

Еще одним важным элементом нашего подхода к Повестке дня до 2030 года является устойчивое городское развитие. Устойчивые города необходимы для повышения качества жизни, расширения возможностей сообществ и содействия инклюзивному экономическому и социальному развитию. В этом отношении успешное проведение Азербайджаном 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству внесло важный вклад в глобальную повестку городского развития. Такие ключевые документы, принятые по итогам форума, как "Бакинский призыв к действию" и "Резюме председателя", в конечном итоге внесли вклад в состоявшееся в июле этого года в Нью-Йорке заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященное среднесрочному обзору Новой программы развития городов.

В то же время защита окружающей среды остается важным национальным и региональным приоритетом. В частности, мы обеспокоены продолжающимся снижением уровня воды в Каспийском море, которое влечет за собой серьезные последствия для биоразнообразия, условий жизни населения и экономической деятельности в регионе. Это общий вызов для всех прикаспийских государств, требующий скоординированных, коллективных и устойчивых мер реагирования.

Наряду с полной приверженностью нашим климатическим целям мы также должны признать, что в ближайшем будущем реальное развитие не может продолжаться без традиционных энергетических ресурсов.

Энергетическая безопасность также тесно связана с миром, региональной связанностью и устойчивым экономическим развитием.

Являясь надежным поставщиком природного газа для 16 стран, Азербайджан входит в число ведущих поставщиков трубопроводного газа в мире и играет стратегическую роль в укреплении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.

Вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность со временем все больше дополняется его растущей ролью в процессе перехода к чистой энергетике. Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, вводим в эксплуатацию крупные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики, расширяем гидроэнергетический потенциал и совместно с ведущими международными партнерами развиваем новые инициативы в области чистой энергетики. Уже подписанные соглашения предусматривают создание к 2030 году около 6 ГВт дополнительных мощностей солнечной и ветровой энергетики.

Ожидается, что к 2030 году около 40% электроэнергии Азербайджана будет производиться из возобновляемых источников энергии.

Расширение производства возобновляемой энергии создаст для Азербайджана новые возможности для экспорта зеленой электроэнергии на европейские рынки.

Таким образом, наша роль надежного энергетического партнера развивается параллельно с глобальным энергетическим переходом.

Энергетические связи являются частью более широкого видения Азербайджана по соединению регионов, рынков и экономик.

Азербайджан, внося вклад в важные трансрегиональные инициативы по связанности, инвестируя в современную транспортную инфраструктуру и расширяя сотрудничество с региональными партнерами, превратился в ключевой транспортно-логистический узел между Европой и Азией.

С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос примерно на 90%. Стратегические инфраструктурные проекты вдоль Среднего коридора, реализуемые по инициативе и при ведущей роли Азербайджана, включая Бакинский международный морской торговый порт и железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, способствуют созданию более устойчивых, диверсифицированных и надежных цепочек поставок между Азией и Европой.

Этот рост демонстрирует большой потенциал Среднего коридора как ключевого фактора региональной связанности, облегчения торговли и устойчивого экономического развития.

Наша повестка в сфере связанности выходит за рамки энергетики и транспорта. Цифровая связанность является еще одной важной областью регионального сотрудничества. Азербайджан посредством таких масштабных инициатив, как Цифровой шелковый путь, развивает новые цифровые связи по всему региону. Этот проект предусматривает создание современной волоконно-оптической сети через Каспийское море и еще больше укрепит роль Азербайджана как регионального цифрового хаба и ключевого связующего звена между Европой и Азией.

Такая более широкая повестка в сфере связанности также тесно связана с формирующейся архитектурой мира на Южном Кавказе.

"Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), являющийся еще одним важным результатом Вашингтонского саммита 2025 года, обеспечит беспрепятственную мультимодальную связанность между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой и, как часть Зангезурского коридора, откроет новые возможности для региональной торговли, экономической интеграции и развития.

Господин Президент, дамы и господа!

В заключение своего выступления я хотел бы еще раз подчеркнуть, что общие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, требуют обновленной глобальной солидарности, более эффективной и надежной многосторонности, основанной на международном праве, а также возрожденной системы сотрудничества.

Однако доверие должно восстанавливаться только посредством конкретных шагов. Мир должен быть обеспечен на практике, обязательства должны воплощаться в реальные результаты, а устойчивое развитие должно сопровождаться значительным прогрессом в жизни людей.

Азербайджан последовательно придерживается целей и принципов Устава ООН и демонстрирует твердую приверженность международному праву, в том числе уважению суверенитета и территориальной целостности, принципу невмешательства во внутренние дела государств, суверенному равенству, диалогу и сотрудничеству, а также добросовестному, последовательному и неизбирательному выполнению согласованных обязательств.

Многосторонность, в которую мы верим, - это именно принципиальная, инклюзивная и, прежде всего, способная обеспечивать конкретные результаты многосторонность.