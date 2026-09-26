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    Азербайджан за последние 6 лет оказал помощь более чем 140 странам на $400 млн

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 08:00
    Азербайджан за последние 6 лет оказал помощь более чем 140 странам на $400 млн

    С 2020 года Азербайджан оказал более чем 140 странам гуманитарную, экономическую и техническую помощь на сумму около 400 млн долларов США.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр отметил, что приверженность Азербайджана международной солидарности и сотрудничеству также находит отражение в деятельности страны в сфере развития и гуманитарной помощи:

    "В последние годы Азербайджан значительно расширил охват своей международной помощи, уделяя особое внимание, в частности, малым островным развивающимся государствам и странам-партнерам в Африке.

    Отмечая 40-летие Декларации о праве на развитие, Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность партнерскому подходу, основанному на солидарности, взаимном уважении и общих приоритетах развития.

    По мере приближения 2030 года становится все более очевидно, что мир отстает от намеченных целей по реализации Целей устойчивого развития.

    Азербайджан полностью привержен Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, интегрируя Цели устойчивого развития в свои национальные стратегии развития, институциональные механизмы, а также процессы подготовки Добровольных национальных обзоров, уделяя особое внимание развитию транспортной связанности, "зеленому развитию", цифровизации и устойчивому городскому развитию.

    За почти два последних десятилетия ВВП Азербайджана вырос втрое, а уровень бедности снизился с 49 % примерно до 5 %. В то же время Азербайджан является одной из стран мира с самым низким уровнем внешнего государственного долга.

    Наш подход также предусматривает продвижение устойчивого развития посредством эффективных и ответственных институтов. По инициативе Азербайджана 30 марта 2026 года Совет ООН по правам человека в третий раз консенсусом принял резолюцию "Содействие правам человека и Целям устойчивого развития посредством прозрачного, подотчетного и эффективного предоставления государственных услуг". Резолюция, соавторами которой выступили более 100 государств-членов, подчеркивает важную роль ориентированных на граждан, прозрачных и эффективных государственных институтов в продвижении прав человека и ускорении прогресса в достижении Целей устойчивого развития".

    Джейхун Байрамов Генеральная Ассамблея ООН
    Azərbaycan son 6 ildə 140-dan çox ölkəyə 400 milyon dollarlıq yardım göstərib
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