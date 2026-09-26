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    В Гарадагском районе произошло извержение вулкана - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    • 26 сентября, 2026
    • 12:55
    В Гарадагском районе произошло извержение вулкана - ОБНОВЛЕНО

    В настоящее время на территории Гарадагского района проводятся наблюдения и оценочные работы в связи с активностью грязевого вулкана Отман Боздаг и связанными с этим геологическими изменениями.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

    По его словам, извержение сопровождалось сильным возгоранием.

    В Гарадагском районе зафиксировано извержение вулкана.

    Об этом сообщили Report в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА.

    Согласно информации, природное явление было зафиксировано в 07:32 по местному времени.

    В Гарадагском районе произошло извержение вулкана - ОБНОВЛЕНО

    Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) Извержение вулкана
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