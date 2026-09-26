В настоящее время на территории Гарадагского района проводятся наблюдения и оценочные работы в связи с активностью грязевого вулкана Отман Боздаг и связанными с этим геологическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

По его словам, извержение сопровождалось сильным возгоранием.

08:22

В Гарадагском районе зафиксировано извержение вулкана.

Об этом сообщили Report в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА.

Согласно информации, природное явление было зафиксировано в 07:32 по местному времени.