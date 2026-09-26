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    Четверо итальянских военных пострадали на учениях НАТО в Латвии

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 07:16
    Четверо итальянских военных пострадали на учениях НАТО в Латвии

    Четверо итальянских военнослужащих пострадали во время учений с боевой стрельбой на полигоне Ādaži в Латвии.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Италии, пострадавшие входят в состав 11-го полка берсальеров и участвуют в миссии НАТО Forward Land Forces в Латвии.

    По данным ведомства, во время учений по пока не установленным причинам произошло происшествие с неавтоматическим огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине. Выпущенные из него пули попали в другую итальянскую военную машину, в которой находились четверо военнослужащих.

    Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Один из военнослужащих находится в более серьезном состоянии, однако никто из них не находится в опасности для жизни.

    По факту инцидента начата проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

    Североатлантический альянс (НАТО) Военные учения Латвия
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