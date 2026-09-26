Четверо итальянских военных пострадали на учениях НАТО в Латвии

Четверо итальянских военнослужащих пострадали во время учений с боевой стрельбой на полигоне Ādaži в Латвии.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Италии, пострадавшие входят в состав 11-го полка берсальеров и участвуют в миссии НАТО Forward Land Forces в Латвии.

По данным ведомства, во время учений по пока не установленным причинам произошло происшествие с неавтоматическим огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине. Выпущенные из него пули попали в другую итальянскую военную машину, в которой находились четверо военнослужащих.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Один из военнослужащих находится в более серьезном состоянии, однако никто из них не находится в опасности для жизни.

По факту инцидента начата проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.