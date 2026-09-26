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    WSJ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 06:58
    WSJ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня

    Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили источники в администрации США.

    По их словам, Трамп скептически относится к тому, что Иран выполнит его требования, и считает вероятным возобновление ударов. При этом американский президент пока не определился с масштабом возможной военной операции.

    По информации издания, Трамп не хочет возобновлять крупномасштабные военные операции, в частности из-за сокращения запасов американских боеприпасов.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил семидневный план, предусматривающий прекращение боевых действий и возобновление переговоров по ядерной программе.

    Дональд Трамп Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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