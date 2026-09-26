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    Джейхун Байрамов встретился с Антониу Гутерришем

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 06:45
    Джейхун Байрамов встретился с Антониу Гутерришем

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети X.

    Стороны обменялись мнениями по региональным и международным процессам, в том числе вокруг деятельности Азербайджана.

    Было особо отмечено активное участие Азербайджана в деятельности ООН и ее специализированных учреждений, а также его вклад в развитие многосторонности, международного права и продвижение принципов Устава ООН.

    В ходе обсуждений также были рассмотрены вклад Азербайджана как страны-донора и его гуманитарные инициативы.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы глобальной климатической повестки и устойчивого развития, отметив успешное проведение Азербайджаном COP29, а также его растущую роль в сферах возобновляемой энергетики, транспорта и региональной взаимосвязанности.

    Джейхун Байрамов проинформировал о последних продвижениях в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, усилиях по укреплению доверия на Южном Кавказе, масштабных восстановительных работах, направленных на поддержку возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также деятельности по разминированию.

    Джейхун Байрамов Антониу Гутерриш Генеральная Ассамблея ООН
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    Ceyhun Bayramov Antonio Quterreşlə Azərbaycanın BMT-də fəal iştirakını müzakirə edib
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