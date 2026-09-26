Джейхун Байрамов встретился с Антониу Гутерришем

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети X.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным процессам, в том числе вокруг деятельности Азербайджана.

Было особо отмечено активное участие Азербайджана в деятельности ООН и ее специализированных учреждений, а также его вклад в развитие многосторонности, международного права и продвижение принципов Устава ООН.

В ходе обсуждений также были рассмотрены вклад Азербайджана как страны-донора и его гуманитарные инициативы.

В ходе беседы стороны затронули вопросы глобальной климатической повестки и устойчивого развития, отметив успешное проведение Азербайджаном COP29, а также его растущую роль в сферах возобновляемой энергетики, транспорта и региональной взаимосвязанности.

Джейхун Байрамов проинформировал о последних продвижениях в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, усилиях по укреплению доверия на Южном Кавказе, масштабных восстановительных работах, направленных на поддержку возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также деятельности по разминированию.