İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 07:00
    Formula 1: Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Formula 2"də ikinci əsas yarış keçiriləcək.

    Sonra "Formula 1"də qalibin adına aydınlıq gələcək.

    Beləliklə, Bakıdakı Qran-priyə yekun vurulacaq.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Formula 2"də "Dams Lukas Oil" komandasından Dino Beqanoviç sprint, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann birinci əsas yarışın qalibi olub.

    "Formula 1"də isə "Mersedes" pilotu Corc Rassell sıralama turunda ən yaxşı nəticəni göstərmişdi.

    Azərbaycan Qran-prisinədək "Mersedes"in italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli 292 xalla liderdir. Onun Böyük Britaniyadan olan komanda yoldaşı Corc Rassell (211 xal) ikinci, "Ferrari"dən Lüis Hemilton (191 xal) üçüncüdür.

    Konstruktorlar Kubokunda da "Mersedes" liderdir - 503 xal. "Ferrari" ikinci (358 xal), "Maklaren" (306 xal) üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Azərbaycan Qran-prisində son günün proqramı:

    26 sentyabr

    11:00. "Formula 2": İkinci əsas yarış

    15:00. "Formula 1": Əsas yarış.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Corc Rassell Dino Beqanoviç Andrea Kimi Antonelli
    "Формула-1": Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
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