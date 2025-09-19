"Формула-1" пройдет в Баку в девятый раз

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    • 19 сентября, 2025
    • 08:00
    Сегодня в Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который проводится в азербайджанской столице в девятый раз.

    Как сообщает Report, в первый день гонок, в пятницу, пройдут две сессии свободных заездов.

    Кроме того, в программе тестовые заезды и квалификация в рамках "Формулы-2".

    Бакинский трек протяженностью 306,049 км включает 20 поворотов, заезд состоит из 51 круга. Впервые гонка автомобилей в классе "Формула-1" была проведена в Баку в 2016 году под названием Гран-при Европы, а начиная с 2017 года - Гран-при Азербайджана.

    В разные годы победителями бакинского этапа становились Нико Росберг (Германия), Даниэль Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика) и Макс Ферстаппен (Нидерланды). В 2023 году Перес выиграл здесь во второй раз, а в 2024-м победителем стал Оскар Пиастри из McLaren. В 2020 году гонка в Баку не состоялась из-за пандемии COVID-19.

    Последние четыре года квалификацию выигрывал пилот Ferrari Шарль Леклер.

    В преддверии Гран-при Азербайджана в личном зачете лидирует Оскар Пиастри (McLaren) с 324 очками. Его напарник по команде Ландо Норрис идет вторым (293), замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из Red Bull (230). В Кубке конструкторов уверенно лидирует McLaren - 617 очков, на втором месте идет Ferrari (280), на третьем - Mercedes (260).

    Программа первого дня Гран-при Азербайджана:

    • 10:00. "Формула-2": свободная практика

    • 12:30. "Формула-1": первая свободная практика

    • 14:30. "Формула-2": квалификация

    • 17:00. "Формула-1": вторая свободная практика

