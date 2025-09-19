İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Formula 1": Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Formula 1
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:00
    Formula 1: Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Bu gün "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk gündə iki sərbəst yürüş keçiriləcək.

    Bundan əlavə, "Formula 2"də də sınaq yürüşü ilə yanaşı, sıralama turu gerçəkləşəcək.

    20 döngə, 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,049 km məsafəni əhatə edir. Paytaxtdakı ilk yarış Avropa Qran-prisi kimi 2016-cı ildə baş tutub. Sonrakı yeddi turnir Azərbaycan Qran-prisi adlanıb.

    2016-cı ildə almaniyalı Niko Rosberq yarışı hamıdan tez tamamlayıb. Növbəti illərdə müvafiq olaraq Daniel Rikkardo (Avstraliya), Lyuis Hemilton (Böyük Britaniya), Valtteri Bottas (Finlandiya), Serxio Peres (Meksika) və Maks Ferstappen (Niderland) treki birinci pillədə başa vurublar. 2023-cü ildə isə Peres ikinci dəfə Bakıda qalib gəlib. 2024-cü ildə "Maklaren"dən Oskar Piastri bütün rəqiblərini qabaqlayıb. 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası səbəbindən paytaxtımızda yarış təşkil olunmayıb.

    Azərbaycan Qran-prisinədək "Maklaren" pilotu Oskar Piastri 324 xalla liderdir. Onun komanda yoldaşı Lando Norris (293 xal) ikinci, "Red Bull"dan Maks Ferstappen (230 xal) üçüncüdür.

    Konstruktorlar Kubokunda isə "Maklaren" liderdir - 617 xal. "Ferrari" ikinci (280 xal), "Mersedes" (260 xal) üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Azərbaycan Qran-prisində ilk günün proqramı:

    10:00. "Formula 2": Sərbəst yürüş

    12:30. "Formula 1": Birinci sərbəst yürüş

    14:30. "Formula 2": Sıralama turu

    17:00. "Formula 1": İkinci sərbəst yürüş

    Formula 1 Bakı qran-pri
    "Формула-1" пройдет в Баку в девятый раз

    Son xəbərlər

    08:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Digər ölkələr
    08:00

    "Formula 1": Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Formula 1
    07:45

    "Reuters": Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    Digər ölkələr
    07:24

    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:51

    Kanada və Meksika ABŞ ilə əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:10

    Maduro ABŞ-ni Venesuelada kukla dövlət qurmaq cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    05:43

    BMT: Qəzzadakı müharibə səbəbindən bir milyondan çox insan köçkün düşüb

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp Tayvana 400 milyon dollarlıq hərbi yardım göstərməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    04:53

    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti