"Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторов

Команда "Мерседес", выступающая в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула 1", по итогам прошедшего в Баку Гран-при Азербайджана поднялась на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Как сообщает Report, британский пилот команды занял второе место, а его партнер итальянец Кими Антонелли - четвертое.

Таким образом, "Мерседес", увеличив запас очков до 290, обошел находившийся на второй строчке "Феррари" (286 очков). "Макларен" остается единоличным лидером - 623 очка.

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри (324 очка), попавший в аварию в основной гонке в Баку, по-прежнему занимает первое место в борьбе пилотов. Его товарищ по команде Ландо Норрис довел количество очков в активе до 299, а победитель нынешнего Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен ("Ред Булл") находится на третьей строчке - 255 очков.