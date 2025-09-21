İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Konstruktorlar Kuboku: "Mercedes" Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlib

    • 21 sentyabr, 2025
    • 17:24
    Konstruktorlar Kuboku: Mercedes Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlib

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Mercedes" komandası Konstruktorlar Kubokunda ikinci pilləyə yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran-prisinin nəticələrinə əsasən reallaşıb.

    Komanda üzvlərindən Corc Rassell ikinci, Kimi Antonelli dördüncü olub.

    Beləliklə, "Mercedes" xallarının sayını 290-a çatdıraraq "Ferrari"ni (286 xal) keçib. "Maklaren" isə vahid liderdir - 623 xal.

    Bakıdakı əsas yarışda qəza törədən "Maklaren" pilotu Oskar Piastri (324 xal) sürücülərin mübarizəsində hələ də birincidir. Onun komanda yoldaşı Lando Norris xallarının sayını 299-a çatdırıb. Azərbaycan Qran-prisinin builki qalibi Maks Ferstappen ("Red Bull") isə üçüncü sıradadır - 255 xal.

