Konstruktorlar Kuboku: "Mercedes" Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlib
Formula 1
- 21 sentyabr, 2025
- 17:24
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Mercedes" komandası Konstruktorlar Kubokunda ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran-prisinin nəticələrinə əsasən reallaşıb.
Komanda üzvlərindən Corc Rassell ikinci, Kimi Antonelli dördüncü olub.
Beləliklə, "Mercedes" xallarının sayını 290-a çatdıraraq "Ferrari"ni (286 xal) keçib. "Maklaren" isə vahid liderdir - 623 xal.
Bakıdakı əsas yarışda qəza törədən "Maklaren" pilotu Oskar Piastri (324 xal) sürücülərin mübarizəsində hələ də birincidir. Onun komanda yoldaşı Lando Norris xallarının sayını 299-a çatdırıb. Azərbaycan Qran-prisinin builki qalibi Maks Ferstappen ("Red Bull") isə üçüncü sıradadır - 255 xal.
Son xəbərlər
18:13
London, Berlin, Brüssel hava limanları kiberhücum səbəbindən reysləri ləğv edirDigər ölkələr
18:00
Estoniyanın tələbi ilə sentyabrın 22-də BMT TŞ-nin fövqəladə iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
17:52
Qəzzada həlak olanların sayı 65 min 283-ə çatıbDigər ölkələr
17:44
Türkiyənin tanınmış alimi: Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə keçməsi Naxçıvanın inkişafına böyük təkan verəcəkDaxili siyasət
17:41
Prezident: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsi üçün konstruktiv addımlar atırXarici siyasət
17:31
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbXarici siyasət
17:27
Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:24
Konstruktorlar Kuboku: "Mercedes" Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlibFormula 1
17:14