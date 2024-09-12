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"Формула-1": Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником

"Формула-1": Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником 09:52
Формула 1
12 сентября 2024 г. 10:03
Формула-1: Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником

Лидер чемпионата "Формулы-1", пилот Red Bull Макс Ферстаппен прилетел в Баку для участия в Гран-При Азербайджана.

Как сообщает Report, он разместил фотографию в своем аккаунте в социальной сети.

Ферстаппен прилетел в Баку вместе с Ландо Норрисом (McLaren) и Нико Хюлькенбергом (Haas).

Отметим, что Норрис считается основным соперником Ферстаппена в текущем сезоне. Нидерландский пилот Red Bull лидирует в чемпионате с 303 очками, Норрис идет вторым, в его активе 241 очко.

Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку 13-15 сентября.

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Версия на английском языке Formula 1: Max Verstappen arrives in Baku with his main rival
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Maks Ferstappen Bakıya əsas rəqibi ilə birlikdə gəlib

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