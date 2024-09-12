"Формула-1": Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником

Лидер чемпионата "Формулы-1", пилот Red Bull Макс Ферстаппен прилетел в Баку для участия в Гран-При Азербайджана.
Как сообщает Report, он разместил фотографию в своем аккаунте в социальной сети.
Ферстаппен прилетел в Баку вместе с Ландо Норрисом (McLaren) и Нико Хюлькенбергом (Haas).
Отметим, что Норрис считается основным соперником Ферстаппена в текущем сезоне. Нидерландский пилот Red Bull лидирует в чемпионате с 303 очками, Норрис идет вторым, в его активе 241 очко.
Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку 13-15 сентября.