российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

    Формула 1
    • 07 сентября, 2025
    • 18:28
    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

    Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Италии.

    Как передает Report, соревнования прошли на автодроме в Монце.

    Второе и третье места заняли пилоты "Макларена" - британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.

    Следующий этап пройдет с 19 по 21 сентября в Баку.

    Формула 1 Макс Ферстаппен Гран-при Италии
    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Последние новости

    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    18:56

    При крушении частного самолета в Чехии погибли два человека

    Другие страны
    18:42

    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Другие страны
    18:28

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

    Формула 1
    18:25

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка Европы

    Командные
    18:20

    СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"

    Другие страны
    18:06

    В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей