Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1
Формула 1
- 07 сентября, 2025
- 18:28
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Италии.
Как передает Report, соревнования прошли на автодроме в Монце.
Второе и третье места заняли пилоты "Макларена" - британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.
Следующий этап пройдет с 19 по 21 сентября в Баку.
