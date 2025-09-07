"Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub
Fərdi
- 07 sentyabr, 2025
- 18:35
"Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
"Maklaren"dən Lando Norris ikinci, onun komanda yoldaşı Oskar Piastri üçüncü olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi 19-21 sentyabr aralığında təşkil olunacaq.
