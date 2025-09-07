İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Fərdi
    • 07 sentyabr, 2025
    • 18:35
    Formula 1 üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib. 

    "Report"un məlumatına görə, "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini qabaqlayıb. 

    "Maklaren"dən Lando Norris ikinci, onun komanda yoldaşı Oskar Piastri üçüncü olub. 

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi 19-21 sentyabr aralığında təşkil olunacaq.

    Maks Ferstappen “Formula 1” qran-pri
    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1

